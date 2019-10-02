12 место занял глава Ставрополя в национальном рейтинге мэров
Первое место у главы Тюмени
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Обнародован «Национальный рейтинг мэров», в котором глава Ставрополя Андрей Джатдоев занял 12 место, пишет «Ставропольская правда». Топ подготовили эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.
Выборка производилась из 88 градоначальников, глав региональных столиц, крупных экономических и промышленных центров.
Первое место отдано главе Тюмени Руслану Кухаруку.
ИСТОЧНИК KP.RU