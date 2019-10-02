2019-10-02T17:45:02+03:00
Общество

12 место занял глава Ставрополя в национальном рейтинге мэров

Первое место у главы Тюмени
Полина ШАПОШНИКОВА
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Обнародован «Национальный рейтинг мэров», в котором глава Ставрополя Андрей Джатдоев занял 12 место, пишет «Ставропольская правда». Топ подготовили эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Выборка производилась из 88 градоначальников, глав региональных столиц, крупных экономических и промышленных центров.

Первое место отдано главе Тюмени Руслану Кухаруку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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