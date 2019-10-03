2019-10-03T09:34:16+03:00
Происшествия

Старика-нарушителя на Ставрополье задавила «Калина»

Он переходил дорогу не по «зебре»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Старик, переходящий дорогу в неположенном месте по темноте, скончался в Предгорном районе. Поздно вечером 2 октября в станице Суворовской водитель автомобиля «Лада Калина» не успел затормозить перед пешеходом, вышедшим из темноты на трассу. Травмы 70-летнего пенсионера оказались несовместимыми с жизнью. Идет проверка, устанавливается степень вины участников аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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