Старика-нарушителя на Ставрополье задавила «Калина»
Он переходил дорогу не по «зебре»
Фото: УИГБДД по СК
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Старик, переходящий дорогу в неположенном месте по темноте, скончался в Предгорном районе. Поздно вечером 2 октября в станице Суворовской водитель автомобиля «Лада Калина» не успел затормозить перед пешеходом, вышедшим из темноты на трассу. Травмы 70-летнего пенсионера оказались несовместимыми с жизнью. Идет проверка, устанавливается степень вины участников аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU