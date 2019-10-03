На Ставрополье «Калину» занесло на скорости: два человека погибли
Они не были пристегнуты ремнями
Фото: УИГБДД по СК
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Водитель с пассажиром погибли в «Ладе Калине» вблизт села Спицевка Грачевского района. Около 20 часов 2 октября водитель решил поднажать на газ, после чего сам не смог справиться с управлением. Машина повело с дороги, в кювете она опрокинулась. Серьезные травмы 65-летнего водителя и 30-летней пассажирки привели к гибели. Люди не были пристегнуты. Назначены экспертизы, рассказали в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU