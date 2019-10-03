2019-10-03T14:21:14+03:00
Общество

В Ставрополе сняли видео встречи из роддома с военным оркестром

Песню Крокодила Гены сыграли товарищи молодого отца
Полина ШАПОШНИКОВА
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У здания толпа собралась, чтобы посмотреть, как проходит выписка по-военномуУ здания толпа собралась, чтобы посмотреть, как проходит выписка по-военномуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У роддома на улице Лермонтова в Ставрополе играл военный оркестр. Песней Крокодила Гены про день рождения, который раз в году, встречали нового члена семьи. У здания толпа собралась, чтобы посмотреть, как проходит выписка по-военному. Автор ролика, ставший случайным свидетелем необычной выписки, предположил что так могут встречать после рождения сына.

Поступок молодого отца вызвал волну одобрительных комментариев в соцсети, хотя нашлись женщины, которые не оценили подобную «шумиху».

Молодую маму в Ставрополе встречают из роддома с оркестром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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