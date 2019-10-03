Религиозность по — чеченски: Жителей Грозного проверили на знания основ религии
Самых эрудированных наградили подарками и денежным вознаграждением
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В Грозном богословы вместе с волонтерами провели опрос среди случайных прохожих на знание основ религии. Также горожанам задавали вопросы, связанные с историей чеченской столицы.
Этот религиозно-патриотический конкурс под названием «Республика добра и мира» посвятили предстоящему Дню города.
Чеченцы показали хорошие знания канонов ислама. Самых эрудированных наградили подарками и денежным вознаграждением.
ИСТОЧНИК KP.RU