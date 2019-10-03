2019-10-03T14:47:13+03:00
Общество

Религиозность по — чеченски: Жителей Грозного проверили на знания основ религии

Самых эрудированных наградили подарками и денежным вознаграждением
Ася АСРЯН
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В Грозном богословы вместе с волонтерами провели опрос среди случайных прохожих на знание основ религии. Также горожанам задавали вопросы, связанные с историей чеченской столицы.

Этот религиозно-патриотический конкурс под названием «Республика добра и мира» посвятили предстоящему Дню города.

Чеченцы показали хорошие знания канонов ислама. Самых эрудированных наградили подарками и денежным вознаграждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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