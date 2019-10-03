2019-10-03T15:58:59+03:00
Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в аэропорту Минвод в борьбе с птицами

Оказалось, что в аэропорту подходили к этому вопросу с недостаточной ответственностью
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с попаданием птицы в двигатель самолета в аэропорту Минеральных Вод проведена проверка орнитологического обеспечения полетов. Оказалось, что на протяжении последних лет с работниками аэропорта, которые участвуют в орнитологическом обеспечении полетов, занятий по этой тематике не проводилось. А установка, которая должна звуками хищных птиц на высоких частотах отпугивать пернатых, находится в неисправном состоянии.

В адрес руководства аэропорта Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24