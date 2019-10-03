Прокуратура выявила нарушения в аэропорту Минвод в борьбе с птицами

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-03T15:58:59+03:00

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В связи с попаданием птицы в двигатель самолета в аэропорту Минеральных Вод проведена проверка орнитологического обеспечения полетов. Оказалось, что на протяжении последних лет с работниками аэропорта, которые участвуют в орнитологическом обеспечении полетов, занятий по этой тематике не проводилось. А установка, которая должна звуками хищных птиц на высоких частотах отпугивать пернатых, находится в неисправном состоянии.

В адрес руководства аэропорта Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU