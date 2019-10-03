Появилось видео побега кавказского Казановы, соблазнявшего и продававшего чужих жён
Появилось видео побега кавказского Казановы Хасана Альтемирова. Подозреваемого должны были вести в суд, однако мужчина сбежал из автозака, сел в машину сообщников и скрылся в неизвестном направлении.
По информации источников «КП - Северный Кавказ», Альтемиров мог находиться на переднем сидении машины, вместо того, чтобы сидеть в клетке. Это могло способствовать побегу.
Хасан Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.
Напомним, что кавказский Казаанова — создатель группировки альфонсов, наживавшихся на замужних дамах. Кавалеры соблазняли дам, снимали секс на видео и начинался беспринципный шантаж. У жертв требовали ежемесячной платы за молчание, а тех, кто не мог платить, заставляли спать с другими мужчинами за деньги.
Спустя пять лет «успешной» работы банду альфонсов раскрыли обезумевшие от ненависти мужья. Они попытались убить Альтемирова, потом напали на больницу. В результате пострадали полицейские приставленные для охраны Хасана, а сам он попытался сбежать из медучрежения под шумок. Но полицейские нашли беглеца и посадили в СИЗО. Из которого «герой» тоже успешно выбрался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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