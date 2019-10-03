Житель Карачаево-Черкесии нашел способ, как легко получить 169 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-03T16:27:52+03:00

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В Карачаево-Черкесии 54-летний мужчина, владелец двух компаний, взял кредит в 158 миллионов рублей, а потом получил 11 миллионов рублей от Минсельхоза республики. Но после того, как местный житель получил деньги, против него открыли уголовное дело, передает пресс-служба МВД по КЧР.

В период с 2009 по 2011 года, чтобы взять кредит, в банк внес ложные сведения о себе. По документам, он владел несколькими организациями, что помогло ему заключить пять кредитных договоров.

Но на этом злоумышленник не остановился. Он подготовил документы о том, что управляет парочкой сельскохозяйственных предприятий. Это позволило ему взять из Минсельхоза Карачаево-Черкесии субсидию в 11 миллионов рублей. Всю полученную сумму - 169 миллионов - мужчина потратил на себя.

- Уроженец Карачаево-Черкесии обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), - сказано в сообщении МВД по республике.

Обвинение утвердил заместитель прокурора региона. Материалы передали в Черкесский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU