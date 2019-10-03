2019-10-03T16:27:52+03:00
Происшествия

Житель Карачаево-Черкесии нашел способ, как легко получить 169 млн рублей

И поплатился за него свободой
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Житель Карачаево-Черкесии нашел способ, как легко взять кредит в 158 млн рублейЖитель Карачаево-Черкесии нашел способ, как легко взять кредит в 158 млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесии 54-летний мужчина, владелец двух компаний, взял кредит в 158 миллионов рублей, а потом получил 11 миллионов рублей от Минсельхоза республики. Но после того, как местный житель получил деньги, против него открыли уголовное дело, передает пресс-служба МВД по КЧР.

В период с 2009 по 2011 года, чтобы взять кредит, в банк внес ложные сведения о себе. По документам, он владел несколькими организациями, что помогло ему заключить пять кредитных договоров.

Но на этом злоумышленник не остановился. Он подготовил документы о том, что управляет парочкой сельскохозяйственных предприятий. Это позволило ему взять из Минсельхоза Карачаево-Черкесии субсидию в 11 миллионов рублей. Всю полученную сумму - 169 миллионов - мужчина потратил на себя.

- Уроженец Карачаево-Черкесии обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), - сказано в сообщении МВД по республике.

Обвинение утвердил заместитель прокурора региона. Материалы передали в Черкесский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Карачаево-Черкесия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Дагестане пырнул ножом в спину одногруппника
Забирали пенсии умерших: в Северной Осетии раскрыто крупное мошенничество
Самая пожилая женщина России живет в Чечне
В минздраве прокомментировали видео с пьяным гинекологом на Ставрополье
В доме у дагестанского чиновника прошли обыски
"Иду на дым": в Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперам
Правительство КБР ушло в отставку
Трехмерную стрекозу нарисуют лучшие российские граффитисты на здании Железноводска
Появилось видео побега альфонса, соблазнявшего и продававшего чужих жён
Прокуратура выявила нарушения в аэропорту Минвод в борьбе с птицами
Госкорпорация заинтересовалась сотрудничеством со ставропольцами на конкурсе «Цифровой прорыв»
Религиозность по — чеченски: Жителей Грозного проверили на знания основ религии
Ставропольцы выдали себя за нетрудоспособных и 6 лет жили в удовольствие
Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии
В Ставрополе сняли видео встречи из роддома с военным оркестром
«Земля героев»: В Чечне презентовали новый туристический слоган республики
Крупные ставропольские компании проходят процедуру банкротства
Вячеслав Битаров о реализации нацпроектов в республике: «Все средства должны быть освоены вовремя»
Домашнюю мастерскую перфекциониста закрыли в Пятигорске