2019-10-03T17:56:43+03:00
Общество

Самая пожилая женщина России живет в Чечне

Через полгода долгожительнице Непси Амерхановой исполнится 120 лет
Ася АСРЯН
Поделиться:
По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизниПо словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни
Изменить размер текста:

Самая пожилая пенсионерка в России живет в Чечне. И через полгода долгожительнице Непси Амерхановой исполнится 120 лет.

По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни. Эта бабушка вполне может попасть в Книгу рекордов России. Кстати, жители Чечни уже не раз устанавливали мировые рекорды.

В этой книге уже значатся и такие события, как самый продолжительный танец лезгинка, самый массовый строевой конный поход в национальной одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Дагестане пырнул ножом в спину одногруппника
Забирали пенсии умерших: в Северной Осетии раскрыто крупное мошенничество
В минздраве прокомментировали видео с пьяным гинекологом на Ставрополье
В доме у дагестанского чиновника прошли обыски
"Иду на дым": в Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперам
Правительство КБР ушло в отставку
Трехмерную стрекозу нарисуют лучшие российские граффитисты на здании Железноводска
Житель Карачаево-Черкесии нашел способ, как легко получить 169 млн рублей
Появилось видео побега альфонса, соблазнявшего и продававшего чужих жён
Прокуратура выявила нарушения в аэропорту Минвод в борьбе с птицами
Госкорпорация заинтересовалась сотрудничеством со ставропольцами на конкурсе «Цифровой прорыв»
Религиозность по — чеченски: Жителей Грозного проверили на знания основ религии
Ставропольцы выдали себя за нетрудоспособных и 6 лет жили в удовольствие
Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии
В Ставрополе сняли видео встречи из роддома с военным оркестром
«Земля героев»: В Чечне презентовали новый туристический слоган республики
Крупные ставропольские компании проходят процедуру банкротства
Вячеслав Битаров о реализации нацпроектов в республике: «Все средства должны быть освоены вовремя»
Домашнюю мастерскую перфекциониста закрыли в Пятигорске