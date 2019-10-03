Самая пожилая женщина России живет в Чечне

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-03T17:56:43+03:00

По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни

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Самая пожилая пенсионерка в России живет в Чечне. И через полгода долгожительнице Непси Амерхановой исполнится 120 лет.

По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни. Эта бабушка вполне может попасть в Книгу рекордов России. Кстати, жители Чечни уже не раз устанавливали мировые рекорды.

В этой книге уже значатся и такие события, как самый продолжительный танец лезгинка, самый массовый строевой конный поход в национальной одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU