Самая пожилая женщина России живет в Чечне
Через полгода долгожительнице Непси Амерхановой исполнится 120 лет
По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни
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Самая пожилая пенсионерка в России живет в Чечне. И через полгода долгожительнице Непси Амерхановой исполнится 120 лет.
По словам горянки, секрет ее долголетия – правильное питание и активный образ жизни. Эта бабушка вполне может попасть в Книгу рекордов России. Кстати, жители Чечни уже не раз устанавливали мировые рекорды.
В этой книге уже значатся и такие события, как самый продолжительный танец лезгинка, самый массовый строевой конный поход в национальной одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU