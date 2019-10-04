В минфине выбрали 5 проектов для благоустройства в 2020 году в Ставрополе
За 2 прошедших года в городе реализовано 10 проектов местных инициатив
Изменить размер текста:
В министерстве финансов Ставропольского края подвели итоги отбора проектов для благоустройства в рамках программы местных инициатив.
В 2020 году преобразятся сквер «Дубовая роща», территория, прилегающая к Дому культуры «Ставрополец», сквер вдоль ул. Объездной, сквер в районе многоквартирного дома № 86А по ул. Доваторцев, зона отдыха в районе природного родника по ул. Пригородной, сообщили в пресс-службе городской администрации.
За 2 года в городе уже реализовано 10 проектов, которые предложили сами жители.
ИСТОЧНИК KP.RU