Видео: Рэпер Гуф оскорбил кавказских женщин

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-04T12:59:20+03:00

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В социальных сетях растет недовольство после слов знаменитого рэпера Гуф. В интервью с Ксенией Собчак Алексей Долматов рассказал о своих предпочтениях в плане выбора женщин.

- Мне нравятся хачухи — я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена — чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок, - сказал Гуф.

Такое заявление разгневало пользователей соцсетей на Кавказе, и особенно — в Чечне. Люди требуют, чтобы Долматов принёс публичные извинения, забрал свои «грязные» слова обратно и «не смел прикасаться» к кавказским красавицам.

Гуф - о кавказских женщинах. Источник: Ксения Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU