Видео: Рэпер Гуф оскорбил кавказских женщин
В социальных сетях растет недовольство после слов знаменитого рэпера Гуф. В интервью с Ксенией Собчак Алексей Долматов рассказал о своих предпочтениях в плане выбора женщин.
- Мне нравятся хачухи — я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена — чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок, - сказал Гуф.
Такое заявление разгневало пользователей соцсетей на Кавказе, и особенно — в Чечне. Люди требуют, чтобы Долматов принёс публичные извинения, забрал свои «грязные» слова обратно и «не смел прикасаться» к кавказским красавицам.
Гуф - о кавказских женщинах. Источник: Ксения Собчак.
ИСТОЧНИК KP.RU