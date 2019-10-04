2019-10-04T13:23:10+03:00
Политика

Арсен Каноков станет сенатором Совфеда от КБР

Такой указ подписал глава республики Казбек Коков
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба главы КБРФото: пресс-служба главы КБР
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Арсен Каноков будет представлять Кабардино-Балкарию в Совете Федерации. Указ о его назначении сенатором от республики в пятницу подписал глава региона Казбек Коков.

— Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Канокова Арсена Башировича, — гласил текст указа, опубликованного на официальном сайте главы Кабардино-Балкарии.

СПРАВКА «КП»

Кабардинец по национальности, Арсен Каноков родился 22 февраля 1957 года в небольшом селении Шитхала. Мать политика была фельдшером, отец — овощеводом, но позже пробился на пост главы сельсовета.

В 1981 Каноков закончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. После армии, он работал на производстве, а в 1987 году основал свой бизнес. После этого дела молодого кабардинца пошли в гору: в 1991 он основал собственный холдинг, а в 1996 стал акционером и членом совета директоров частного банка.

В 1998 году Каноков начал служить родной республике. На протяжении пяти лет, до 2003 года, он работал на позиции заместителя постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте РФ.

В 2003 году Каноков стал депутатом Государственной думы РФ, где проработал до 2005. Тогда Владимир Путин внёс его кандидатуру на должность главы Кабардино-Балкарии. В республике предложение поддержали и Каноков руководил КБР до 6 декабря 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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