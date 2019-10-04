2019-10-04T13:47:47+03:00
Происшествия

В Ставрополе из-за перевернувшегося самосвала перекрыли Северный обход

В ДТП никто не пострадал
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В Ставрополе из-за перевернувшегося самосвала перекрыто движение на автодороге Северный обход. В ДТП никто не пострадал. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.

Авария произошла около 11 часов 30 минут. Водитель КамАЗа, ехавшего в сторону Надежды, не справился с управлением и машина перевернулась. По проезжей части из большегруза рассыпалось зерно. Чтобы устранить последствия ЧП дорогу пришлось перекрыть.

— В ДТП никто не пострадал, но сотрудники ГИБДД были вынуждены ограничить движение транспорта. На месте происшествия образовался затор, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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