2019-10-04T14:56:22+03:00
Общество

В Изобильном откроют первую в крае площадку для детей-инвалидов

5 октября в День города Изобильный встретит огненным и авиационным шоу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба администрации ИзобильногоФото: пресс-служба администрации Изобильного
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Изобильный встретит День города и округа 5 октября поистине масштабно: шоу огня и танца, выступление авиаклуба. Но самое знаменательное — открытие единственной в крае детской площадки для детей с ограниченными возможностями.

Для всех гостей праздника развернется полевая кухня, сыграет духовой оркестр, выступит авиаклуб «Сварожич» . Гвоздем праздника стане шоу огня и танца «Protuberance» и выступление российского певца Кая Метова, знаменитого по лирической песне «На сердце грусть».

Завершение вечера знаменует праздничный необычный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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