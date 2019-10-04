В Изобильном откроют первую в крае площадку для детей-инвалидов
5 октября в День города Изобильный встретит огненным и авиационным шоу
Фото: пресс-служба администрации Изобильного
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Изобильный встретит День города и округа 5 октября поистине масштабно: шоу огня и танца, выступление авиаклуба. Но самое знаменательное — открытие единственной в крае детской площадки для детей с ограниченными возможностями.
Для всех гостей праздника развернется полевая кухня, сыграет духовой оркестр, выступит авиаклуб «Сварожич» . Гвоздем праздника стане шоу огня и танца «Protuberance» и выступление российского певца Кая Метова, знаменитого по лирической песне «На сердце грусть».
Завершение вечера знаменует праздничный необычный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU