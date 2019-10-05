2019-10-05T10:39:32+03:00
Происшествия

На Ставропольца возбудили уголовное дело за подарок друга

Мужчина много лет хранил винтовку времён Великой Отечественной
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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У мужчины хранилась старая «трёхлинейка» времён Великой ОтечественнойУ мужчины хранилась старая «трёхлинейка» времён Великой ОтечественнойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ставрополец может получить реальный срок за подарок старого школьного друга, сделанный много лет назад. Мужчине подарили винтовку «Мосина», использовавшуюся в царской армии и в годы Великой Отечественной.

Полицейские Андроповского района в рамках операции «Оружие» раскрыли маленькую тайну ставропольца. Винтовку забрали, а его самого доставили в участок, где возбудили дело за хранение оружия. Мужчине грозит до 4 лет колонии.

Напомним, что все владельцы незарегистрированных огнестрелов могут добровольно сдать их в полицию за материальное вознаграждение. В этом случае никакой ответственности за хранение оружия человек не понесёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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