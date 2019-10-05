Ливни, грозы и резкое похолодание до +7 ждут ставропольцев

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-05T11:43:02+03:00

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На Ставрополье придут ливни и грозы со шквальным ветром, а температура воздуха упадёт до +7 градусов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в краевом Гидрометцентре.

Погода начнёт меняться во второй половине дня в воскресенье. Днём будет относительно тепло — +20...+22°, но позже над городом соберутся тучи, зарядит дождь и начнётся гроза. К ночи существенно похолодает. Температура упадёт до +7 градусов тепла, ливень продолжится.

Холодно будет и в понедельник, 7 октября. Днём столбики термометров поднимутся до +12...+14°, дожди продолжатся. К ним прибавится шквальный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU