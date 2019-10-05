На Ставрополье появилась забавная «поросячья» реклама

СЕГОДНЯ 19:08 2019-10-05T19:08:07+03:00

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В Невинномысске появилась забавная «поросячья» реклама. Плакат призывает жителей города меньше мусорить. Под изображением человечка с головой свиньи, написано «Бросая мусор на улице, не забудьте хрюкнуть!». Размещена забавная социальная реклама на улице Гагарина.

Пользователям соцсетей изображение пришлось по душе. Призыв люди одобрили, отметив, что ироничное изображение мотивирует прохожих бережнее относится к чистоте в городе. Нашлись и скептики, отметившие, что социальная реклама вряд ли сможет изменить поведение невоспитанных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU