Видео: Пьяные друзья обнесли чужую яблоню и украли искусственную елку
Два пьяных жителя Ессентуков, один из них, кстати, уже четыре раза был судим за кражи, решили «повеселиться».
Друзья «по разуму» перелезли через забор, взломали деревянное окно и пробрались в чужой частный дом. Оттуда предприимчивые мужчины украли искусственную елку, пылесос и другое имущество.
Проделки пьяных ставропольцев попали на запись камеры видеонаблюдения. Поэтому полицейским удалось оперативно найти злоумышленников.
пьяных ставропольцев ждет скамья подсудимых.
В отделе полиции подозреваемые признались в содеянном. По их словам, они «перебрали с алкоголем».
Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU