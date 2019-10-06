2019-10-06T14:11:13+03:00
Общество

Видео: Пьяные друзья обнесли чужую яблоню и украли искусственную елку

Проделки пьяных ставропольцев попали на запись камеры видеонаблюдения
Ася АСРЯН
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Два пьяных жителя Ессентуков, один из них, кстати, уже четыре раза был судим за кражи, решили «повеселиться».

Друзья «по разуму» перелезли через забор, взломали деревянное окно и пробрались в чужой частный дом. Оттуда предприимчивые мужчины украли искусственную елку, пылесос и другое имущество.

Проделки пьяных ставропольцев попали на запись камеры видеонаблюдения. Поэтому полицейским удалось оперативно найти злоумышленников.

пьяных ставропольцев ждет скамья подсудимых.

В отделе полиции подозреваемые признались в содеянном. По их словам, они «перебрали с алкоголем».

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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