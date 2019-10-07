2019-10-07T10:09:53+03:00
Происшествия

В Ставрополе лихач сбил дорожный знак

И переломал ребра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе 6 октября в 7 утра водитель на скорости посбивал все препятствия и получил травмы. Автолюбитель на «Датсун» ехал по улице Серова со скоростью, которая не позволила ему контролировать движение. В итоге водитель наехал на бордюр, сбил дорожный знак и врезался в бетонное ограждение. 32-летний мужчина получил травмы ребер. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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