В Ставрополе лихач сбил дорожный знак
И переломал ребра
Фото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе 6 октября в 7 утра водитель на скорости посбивал все препятствия и получил травмы. Автолюбитель на «Датсун» ехал по улице Серова со скоростью, которая не позволила ему контролировать движение. В итоге водитель наехал на бордюр, сбил дорожный знак и врезался в бетонное ограждение. 32-летний мужчина получил травмы ребер. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU