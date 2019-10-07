Спасение мужчины из раскуроченного грузовика в Дагестане попало на видео

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-07T10:28:58+03:00

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В Дагестане из упавшего с обрыва грузовика вытащили живым пожилого водителя. Первую помощь как и спасательную операцию до приезда медиков и спасателей провели свидетели ДТП и оказавшиеся на месте аварии стажеры полиции.

Как из раскуроченного после ДТП грузовика вытаскивали мужчину, смотрите на видео:

Спасение мужчины из раскуроченного грузовика.

- Никто не прошел мимо, - комментируют в пресс-службе МВД Дагестана. - Все вместе, дружно разворотили грузовик и достали из покореженного автомобиля пострадавшего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU