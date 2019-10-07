Спасение мужчины из раскуроченного грузовика в Дагестане попало на видео
Героями оказались очевидцы и стажеры полиции [видео]
Изменить размер текста:
В Дагестане из упавшего с обрыва грузовика вытащили живым пожилого водителя. Первую помощь как и спасательную операцию до приезда медиков и спасателей провели свидетели ДТП и оказавшиеся на месте аварии стажеры полиции.
Как из раскуроченного после ДТП грузовика вытаскивали мужчину, смотрите на видео:
Спасение мужчины из раскуроченного грузовика.
- Никто не прошел мимо, - комментируют в пресс-службе МВД Дагестана. - Все вместе, дружно разворотили грузовик и достали из покореженного автомобиля пострадавшего водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU