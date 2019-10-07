Ставрополец облил знакомого горючей жидкостью и поджег его дом

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-07T11:35:35+03:00

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В Невинномысске мужчину обвиняют в покушении на поджог и угрозу убийством. 54-летний не раз судимый местный жить поссорился со знакомым. Пьяный, он облил обидчика горючей жидкостью и поджег входную дверь его дома, после чего быстро исчез. Соседи и домочадцы сами тушили огонь. А спустя время поджигатель вернулся с ножом и стал угрожать убийством 83-летнему мужчине, которые тот воспринял всерьез и вызвал полицию. Опасного мужчину доставили в полицию.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU