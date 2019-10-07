Телефонный террорист задержан в Ставрополе
Житель Ставрополя 3 октября позвонил в Службу спасения по номеру 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Дворца Правосудия. После звонка на место выехали экстренные службы.
Из здания суда оперативно вывели работников и посетителей.
Во время проверки специалисты не обнаружили в здании опасных предметов. Через час суды заработали в прежнем режиме.
Чуть позже нашли «телефонного весельчака». Им оказался ранее судимый житель краевого центра.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти». Телефонного террориста на два месяца заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU