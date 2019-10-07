2019-10-07T12:49:00+03:00
Общество

Телефонный террорист задержан в Ставрополе

Шутника заключили под стражу на два месяца
Ася АСРЯН
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Житель Ставрополя 3 октября позвонил в Службу спасения по номеру 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Дворца Правосудия. После звонка на место выехали экстренные службы.

Из здания суда оперативно вывели работников и посетителей.

Во время проверки специалисты не обнаружили в здании опасных предметов. Через час суды заработали в прежнем режиме.

Чуть позже нашли «телефонного весельчака». Им оказался ранее судимый житель краевого центра.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти». Телефонного террориста на два месяца заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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