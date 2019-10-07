Отчаявшаяся женщина напала на инспекторов налоговой — видео

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-07T14:37:51+03:00

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Нападение хозяйки магазина одежды на инспекторов налоговой сняли на видео в Пятигорске. По словам очевидцев, ревизоры потребовали от неё установить кассовый аппарат, чтобы оформлять покупки официально, пишет Победа 26. Хозяйка попыталась доказать, что это уничтожит её бизнес, а потом бросилась на «мучителей» с кулаками.

Произошедшую на рынке «Лира» драку засняли и опубликовали в соцсетях с ироничным комментарием «Вот так нужно бороться за свой бизнес». Интересно, что в соцсетях поведение женщины нашло понимание — жители края считают, что бесконечные проверки «душат мелкое предпринимательство», а женщина набросилась на инспекторов просто от отчаяния.

Женщина напала на инспекторов налоговой службы на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU