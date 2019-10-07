На Ставрополье собираются перерабатывать шины
А также планируют производить древобетон
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В минЖКХ Ставрополья заявили о строительстве дополнительных объектов для сортировки и переработки отходов. Сейчас в крае перерабатывают бумагу, картон, металлолом, текстиль, стекло резину и пластмассу.
Разрабатываются проекты по переработке автомобильных шин и по производству арболита, сообщает «Ставропольская правда».
На КМВ планируется перерабатывать и сортировать ТКО на предприятии, чтобы избежать их захоронения в особо охраняемом эколого-курортном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU