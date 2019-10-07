На Ставрополье собираются перерабатывать шины

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-07T14:53:06+03:00

А также планируют производить древобетон

Изменить размер текста: A A

В минЖКХ Ставрополья заявили о строительстве дополнительных объектов для сортировки и переработки отходов. Сейчас в крае перерабатывают бумагу, картон, металлолом, текстиль, стекло резину и пластмассу.

Разрабатываются проекты по переработке автомобильных шин и по производству арболита, сообщает «Ставропольская правда».

На КМВ планируется перерабатывать и сортировать ТКО на предприятии, чтобы избежать их захоронения в особо охраняемом эколого-курортном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU