2019-10-07T14:53:06+03:00
Недвижимость

На Ставрополье собираются перерабатывать шины

А также планируют производить древобетон
Полина ШАПОШНИКОВА
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В минЖКХ Ставрополья заявили о строительстве дополнительных объектов для сортировки и переработки отходов. Сейчас в крае перерабатывают бумагу, картон, металлолом, текстиль, стекло резину и пластмассу.

Разрабатываются проекты по переработке автомобильных шин и по производству арболита, сообщает «Ставропольская правда».

На КМВ планируется перерабатывать и сортировать ТКО на предприятии, чтобы избежать их захоронения в особо охраняемом эколого-курортном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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