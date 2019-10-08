2019-10-08T14:27:42+03:00
Происшествия

Руководителей двух министерств Ставрополья могут уволить

Это произойдет, если претензии силовых структур окажутся обоснованными
Полина ШАПОШНИКОВА
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Должностей могут лишиться глава минстроя СК Алексей Когарлыцкий (слева) и министр спорта Роман Марков. Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры СК / Дмитрий АхмадуллинДолжностей могут лишиться глава минстроя СК Алексей Когарлыцкий (слева) и министр спорта Роман Марков. Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры СК / Дмитрий АхмадуллинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Противодействие коррупции обсудили в Ставропольском крае на заседании с участием членов правительства, представителей прокуратуры, правоохранительных органов, краевых министерств и ведомств.

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что при формировании нового состава правительства кадровая политика будет ужесточена.

- Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств – строительства и архитектуры (Алексей Когарлыцкий), и физической культуры и спорта (Роман Марков), - отметил Владимиров.

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Уже уволены два заместителя министров физической культуры и спорта и сельского хозяйства по тем же причинам.

Планируется, что полномочия отдела по профилактике коррупции аппарата правительства края расширят, а подразделение станет подчиняться главе региона.

На заседании также рассмотрели результаты проверок по сведениям о доходах государственных и муниципальных служащих. В итоге решено прекратить полномочия двух депутатов Петровского округа из-за нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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