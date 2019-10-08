Руководителей двух министерств Ставрополья могут уволить
Противодействие коррупции обсудили в Ставропольском крае на заседании с участием членов правительства, представителей прокуратуры, правоохранительных органов, краевых министерств и ведомств.
Глава региона Владимир Владимиров отметил, что при формировании нового состава правительства кадровая политика будет ужесточена.
- Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств – строительства и архитектуры (Алексей Когарлыцкий), и физической культуры и спорта (Роман Марков), - отметил Владимиров.
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Уже уволены два заместителя министров физической культуры и спорта и сельского хозяйства по тем же причинам.
Планируется, что полномочия отдела по профилактике коррупции аппарата правительства края расширят, а подразделение станет подчиняться главе региона.
На заседании также рассмотрели результаты проверок по сведениям о доходах государственных и муниципальных служащих. В итоге решено прекратить полномочия двух депутатов Петровского округа из-за нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU