В Железноводске пройдут первые математические игры Imaths
На Imaths соберутся маленькие математики со всего СКФО
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10 ноября в Железноводске впервые для Юга России пройдут математические игры Imaths.
Ожидается больше 300 участников от 4 до 9 лет. Дети приедут из Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи, Грозного, Махачкалы, Армавира, Избербаша, Усть-Лабинска и городов Ставропольского края. Регистрация еще продолжается. Программу креативной математики Imaths разработал малайзийский профессор. Программа популярна по всему миру, в России ее стали внедрять с 2016 года. Детей начинают обучать креативной математике уже с 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU