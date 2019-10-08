2019-10-08T13:12:23+03:00
Общество

Видео: "Умный боец" из Москвы вызвал подраться чеченского профессионала из MMA

О поединке они договорились на шоу Амирана Сардарова
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Умный боец" из Москвы вызвал подраться чеченского профессионала из MMA"Умный боец" из Москвы вызвал подраться чеченского профессионала из MMAФото: СОЦСЕТИ
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Москвич Павел Прокопьев вызвал на поединок профессионального бойца MMA из Чечни Хусейна Адамова. Молодые люди встретились в рамках шоу блогера Амирана Сардарова.

Адамов выступает преимущественно в Грозном, где провел почти все свои зачетные бои. На счету чеченца шесть побед и одно поражение. На своей личной странице в Instagram Адамов пишет, что является мастером спорта по боевому самбо, смешанным боевым единоборствам и греплингу.

О чеченском бойце - часть программы "Новое Шоу".

О Прокопьеве же известно, что он - тренер. Сам же дерется не так часто. Его менеджер говорит, что многие соперники из-за физических параметров боятся с ним выходить на бой.

- Хочу выйти и показать, что самое главное - это дух, смелость, - говорит москвич.

Когда пройдет поединок - пока тайна, но его стоит ожидать уже совсем скоро.

Москвич в деле - отрывки его последнего боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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