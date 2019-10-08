Видео: "Умный боец" из Москвы вызвал подраться чеченского профессионала из MMA
Москвич Павел Прокопьев вызвал на поединок профессионального бойца MMA из Чечни Хусейна Адамова. Молодые люди встретились в рамках шоу блогера Амирана Сардарова.
Адамов выступает преимущественно в Грозном, где провел почти все свои зачетные бои. На счету чеченца шесть побед и одно поражение. На своей личной странице в Instagram Адамов пишет, что является мастером спорта по боевому самбо, смешанным боевым единоборствам и греплингу.
О чеченском бойце - часть программы "Новое Шоу".
О Прокопьеве же известно, что он - тренер. Сам же дерется не так часто. Его менеджер говорит, что многие соперники из-за физических параметров боятся с ним выходить на бой.
- Хочу выйти и показать, что самое главное - это дух, смелость, - говорит москвич.
Когда пройдет поединок - пока тайна, но его стоит ожидать уже совсем скоро.
Москвич в деле - отрывки его последнего боя.
ИСТОЧНИК KP.RU