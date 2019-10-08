В Ставрополе женщина украла лекарство от диареи
Она положила его себе в рюкзак, повернувшись к продавцу спиной
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В аптеке Ставрополя камера видеонаблюдения засняла, как покупательница стащила с полки товар, пишет Победа 26. Она расплачивалась на кассе, а в паузе между получением сдачи положила еще один товар себе в рюкзак.
Автор ролика сообщил, что из аптеки пропало лекарство от диареи.
Этот факт толкнул комментаторов к юмористическим замечаниям:
«Ей срочно надо было, а на кассах в аптеках очереди, как в Эрмитаже».
ИСТОЧНИК KP.RU