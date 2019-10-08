«У вас всё видно»: попавший на видео откровенный свадебный танец осудили в Дагестане
В Дагестане тотальной обструкции подверглось опубликованное в социальных сетях видео со свадьбы. На кадрах гимнастки в открытых одеждах исполняют красивый и замысловатый танец. Как утверждают авторы публикации, ролик был снят на свадебном торжестве, прошедшем на территории республики.
Видео мгновенно разлетелось по местным пабликам в Instagram. Люди были шокированы таким проявлением раскованности и апеллировали к вековым традициям, которые грубо нарушает подобное поведение.
Слишком откровенное видео со свадьбы, возмутившее дагестанцев.
— Егор Крид смеётся в стороне, — писали люди, вспоминая отмену якобы «безнравственного» концерта известного рэпера на территории республики. — Какой ужас и позор!
— Это не Дагестан, это не может быть Дагестан, — решительно утверждали другие пользователи. — У нас такого не могло быть. У нас уважают традиции и мужчины всегда следят за своими женщинами.
ИСТОЧНИК KP.RU