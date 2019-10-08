В Ингушетии уволили чиновника за фермерство
Он нарушал антикоррупционное законодательство, занимаясь бизнесом
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В Ингушетии глава города Сунжи Магомед Алабаков снял с должности своего зама. Этого потребовала прокуратура, так как чиновник параллельно вел бизнес. А это является нарушение антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе. На момент его принятия на работу замглавы являлся главой фермерского хозяйства.
После проверки прокуратуры чиновника уволили в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU