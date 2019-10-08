В Ингушетии уволили чиновника за фермерство

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-08T19:37:22+03:00

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В Ингушетии глава города Сунжи Магомед Алабаков снял с должности своего зама. Этого потребовала прокуратура, так как чиновник параллельно вел бизнес. А это является нарушение антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе. На момент его принятия на работу замглавы являлся главой фермерского хозяйства.

После проверки прокуратуры чиновника уволили в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU