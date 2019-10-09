Пьяный водитель устроил «Форсаж» в Невинномысске

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-09T10:20:10+03:00

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Инспекторы ДПС в Невинномысске увидели мужчину, который нетвердой походкой вышел из кафе и сел за руль иномарки. На требование остановиться он отреагировал не сразу: он проехал на красный, пересек сплошную и выехал на встречку по дороге с односторонним движением. В итоге все равно припарковался у обочины.

31-летний водитель едва стоял на ногах, невнятно разговаривал, не мог вспомнить,

где находятся его документы. Дунуть в трубку алкотестера активно согласился, при этом «тщательно» изучив составленный протокол. Состояние опьянения было установлено.

Молодому человеку грозит лишение прав и штрафы на 40 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вот они, получается, права : пьяный водитель на Ставрополье лыка не вяжет.

ИСТОЧНИК KP.RU