Пьяный водитель устроил «Форсаж» в Невинномысске
Инспекторы ДПС в Невинномысске увидели мужчину, который нетвердой походкой вышел из кафе и сел за руль иномарки. На требование остановиться он отреагировал не сразу: он проехал на красный, пересек сплошную и выехал на встречку по дороге с односторонним движением. В итоге все равно припарковался у обочины.
31-летний водитель едва стоял на ногах, невнятно разговаривал, не мог вспомнить,
где находятся его документы. Дунуть в трубку алкотестера активно согласился, при этом «тщательно» изучив составленный протокол. Состояние опьянения было установлено.
Молодому человеку грозит лишение прав и штрафы на 40 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Вот они, получается, права : пьяный водитель на Ставрополье лыка не вяжет.
ИСТОЧНИК KP.RU