На съемки комедии с Ходченковой зовут жителей Кисловодска

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-09T11:12:28+03:00

Требуется массовка из мужчин и женщин до 65 лет

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Сняться в фильме с российской звездой Светланой Ходченковой приглашают жителей Кисловодска. В массовку фильма «Роза чайная» зовут мужчин и женщин от 40 до 65 лет. Встреча состоится 10 октября у Нарзанной галереи с 7 до 10 утра. Новость сообщили на странице в соцсети нацпарка «Кисловодский».

Романтическую комедию снимает компания «Новые люди». По сюжету, героиня Ходченковой молодая певица, которая приезжает на КМВ и встречает свою любовь .

ИСТОЧНИК KP.RU