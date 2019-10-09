2019-10-09T12:19:02+03:00
Происшествия

На штрафстоянке для коров в Махачкале избили сторожа

Владелец хотел выкрасть скотину, не заплатив штраф за их безнадзорную прогулку по городу
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане на штрафстоянке "Питомец" для бродячих коров избили охранника. Владелец пасущейся по Махачкале без всякого надзора "арестованной" скотины хотел взломать замок на воротах коровника, но попался сторожу. Охранник решил остановить мужчину, но получил травмы руки и головы. Приехавший на место наряд полиции скрутил драчуна и отвез в Кировский РОВД. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

- Нападавший неоднократно вступал в конфликт с представителями "Питомца", высказывая недовольство действиями сотрудников по отлову бродячих коров. С ним неоднократно пытались поговорить, но безуспешно. Директор предприятия еще рассказал, что ранее был произведен поджог автомобиля для отлова коров, а в адрес его сотрудников регулярно поступают угрозы, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе администрации Махачкалы.

Напомним, что борьба с бродячими по Махачкале коровами началась в этом году. Скотина загрязняет город, переворачивает урны с мусором и элементарно мешает свободно гулять во дворе и ездить по дорогам. Скотину поэтому вылавливают и отвозят на штрафстоянки. А владельцев за недосмотр наказывают рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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