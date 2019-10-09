ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
Авто вылетело на "встречку" и протаранило "Ниву" [видео]
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В Дербентском районе на 914-ом километре трассы "Кавказ" "ЗиЛ" под управлением 21-летнего юноши столкнулся с "Нивой", за рулем которой находился 46-летний водитель. "ЗиЛ" вынесло на "встречку", где и произошло ДТП.
- В результате ДТП водитель автомобиля "Нива" и его 2 пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.
На месте происшествия работает оперативная группа.
Смертельная авария с "ЗиЛом" в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU