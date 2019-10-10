В школах Чечни будут преподавать китайский язык

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-10T12:46:06+03:00

Его изучение развивает у детей образно-ассоциативное мышление, слух и почерк

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В Чечню пригласили преподавателей китайского языка, проходившие стажировку в Китае. Так, скоро школьники Грозного будут изучать этот иностранный язык.

Педагоги планируют познакомить учеников 6-7 классов с культурой, традициями и бытом КНР, а также научить искусству китайской живописи и каллиграфии.

По мнению учителей китайского языка, его изучение развивает у детей зрительно-слуховое восприятие, образно-ассоциативное мышление, слух и почерк.

ИСТОЧНИК KP.RU