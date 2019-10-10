В школах Чечни будут преподавать китайский язык
Его изучение развивает у детей образно-ассоциативное мышление, слух и почерк
Изменить размер текста:
В Чечню пригласили преподавателей китайского языка, проходившие стажировку в Китае. Так, скоро школьники Грозного будут изучать этот иностранный язык.
Педагоги планируют познакомить учеников 6-7 классов с культурой, традициями и бытом КНР, а также научить искусству китайской живописи и каллиграфии.
По мнению учителей китайского языка, его изучение развивает у детей зрительно-слуховое восприятие, образно-ассоциативное мышление, слух и почерк.
ИСТОЧНИК KP.RU