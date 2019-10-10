Из полыхающей пятиэтажки спасли мать с ребенком в КБР

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-10T14:24:38+03:00

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В городе Нарткала накануне загорелась квартира на 3 этаже пятиэтажки по улице Куашева. И почти все жильцы сумели без проблем под контролем спасателей выбраться на улицу. Но из-за сильного задымления в подъезде, все на верхних этажах оказались в ловушке. На самом последнем - 5 этаже , оставалась женщина с малолетним ребенком. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, пожарные спасли их. Поэтому пострадавших и погибших в ЧП, к счастью, нет.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение пожара на соседние квартиры, - добавили также в ведомстве. - Очаг пожара располагался в кухне, причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливается.

Спасение жильцов из полыхающей многоэтажки .

ИСТОЧНИК KP.RU