"Синтоловый качок" и "Чеченский халк" встретились
У себя в аккаунте Instagram фрик из Пятигорска Кирилл Терешин разместил сторис, где на видео стоит рядом с "Чеченским халком" Асхабом Тамаевым.
- Ребят, занимайтесь спортом и не повторяйте ошибок как я, - обратился к подписчикам "Синтоловый качок".
- Ребят, занимайтесь спортом. Мы следим за вами, - подхватил Асхаб.
Всем очевидно, что встретились два фрика-тяжеловеса неслучайно и готовят для фанатов сюрприз. Какой? Даже намеков пока нет.
Кирилл "Руки-базуки" и "Чеченский халк" вместе.
Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета
ИСТОЧНИК KP.RU
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