2019-10-10T17:24:07+03:00
Общество

"Синтоловый качок" и "Чеченский халк" встретились

И вместе обратились к пользователям Instagram [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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У себя в аккаунте Instagram фрик из Пятигорска Кирилл Терешин разместил сторис, где на видео стоит рядом с "Чеченским халком" Асхабом Тамаевым.

- Ребят, занимайтесь спортом и не повторяйте ошибок как я, - обратился к подписчикам "Синтоловый качок".

- Ребят, занимайтесь спортом. Мы следим за вами, - подхватил Асхаб.

Всем очевидно, что встретились два фрика-тяжеловеса неслучайно и готовят для фанатов сюрприз. Какой? Даже намеков пока нет.

Кирилл "Руки-базуки" и "Чеченский халк" вместе.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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ИСТОЧНИК KP.RU

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