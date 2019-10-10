У жителей Ставрополя есть шанс завоевать сердце Бузовой и Батрутдинова
Новое реалити-шоу поможет героям влюбиться
Изменить размер текста:
Жителей Ставрополя приглашают стать частью нового романтического реалити-шоу ТНТ «План Б» с Тимуром Батрутдиновым и Ольгой Бузовой. Герои не смогли найти вторые половинки на прошлых шоу и попытаются объединись усилия в этот раз. Премьера назначена на 13 октября.
А 12 и 13 октября горожан зовут в МЦ «Kosмoc» не только сфотографироваться в тематической фотозоне, но и посоветовать пару для главных героев.
– Возможно, именно ты станешь достойной партией для одного из главных героев проекта! - анонсируют организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU