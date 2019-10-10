2019-10-10T18:00:06+03:00
Политика

Эвелина Блёданс пересадила розу из Кисловодска в свой сад

Она отдыхала в Кисловодске
Полина ШАПОШНИКОВА
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Известная актриса Эвелина Блёданс гостила в одном из санаториев на КМВ, пишет Победа 26. Она оценила чистейший воздух, «которым невозможно надышаться».

Блёданс с удовольствием проводила время за спортивными занятиями. На память о путешествии в Кисловодск актриса взяла себе розу: «Я очень бережно везла её домой, даже несколько раз поранилась о шипы».

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Эвелина Блёданс в Кисловодске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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