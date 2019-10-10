2019-10-10T18:40:43+03:00
Общество

Мошенники, взломавшие аккаунт главы района в КБР, собирали деньги на лечение здорового спортсмена

Проблемы устраняют
Варвара АНТОНОВА
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Мошенники, взломавшие аккаунт главы района КБР, собирали деньги на лечение здорового спортсменаМошенники, взломавшие аккаунт главы района КБР, собирали деньги на лечение здорового спортсменаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мошенники взломали страницу главы Прохладненского района Кабардино-Балкарии Андрея Журавлева и собирали деньги на лечение спортсмена Ясина Тхалиджокова. Но дело в том, что самбист не только здоров - он недавно победил в соревнованиях.

По легенде, спортсмен попал в аварию и сейчас находится в реанимации. На его лечение требовалось 850 тысяч рублей, и глава района пытался помочь ему. В конце истории мошенники написали реквизиты, на которые неравнодушные могли отослать деньги. О том, сколько злоумышленники получили средств, не говорится.

Фейк нашли не так быстро. Выяснилось, что самбист на днях выиграл на первенстве СКФО по боевому самбо в весовой категории 52 килограмма. Сейчас специалисты пытаются получить доступ к аккаунту Журавлева.

Скриншот поста

Скриншот поста

ИСТОЧНИК KP.RU

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