В Ингушетии при обвале грунта погиб 28-летний рабочий

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-11T09:48:27+03:00

Молодой человек укладывал трубы для канализационной ямы

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла вечером 10 октября в городе Сунжа. Там при обвале грунта погиб 28-летний рабочий. Известно, что молодой человек укладывал трубы для канализационной ямы.

По данным местных СМИ, на место происшествия выезжали бригада скорой помощи, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Сейчас устанавливаются причины и детали произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU