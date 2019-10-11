В Ингушетии при обвале грунта погиб 28-летний рабочий
Молодой человек укладывал трубы для канализационной ямы
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Трагедия произошла вечером 10 октября в городе Сунжа. Там при обвале грунта погиб 28-летний рабочий. Известно, что молодой человек укладывал трубы для канализационной ямы.
По данным местных СМИ, на место происшествия выезжали бригада скорой помощи, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Сейчас устанавливаются причины и детали произошедшей трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU