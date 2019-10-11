2019-10-11T12:08:40+03:00
Общество

Автохам объехал пробку по тротуару с пассажирами в Нальчике

Никто не пострадал
Варвара АНТОНОВА
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Автохам объехал пробку по тротуару с пассажирами в НальчикеАвтохам объехал пробку по тротуару с пассажирами в НальчикеФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях растет недовольство из-за поведения водителя "ВАЗ-2199". На одной из улиц Нальчика образовалась пробка, и автохам решил объехать ее по тротуару с людьми.

В комментариях пользователи сети пишут:

- Шумахер, куда спешишь!?

- Не знаю, почему все защищают того, кто ездит по тротуару? Я лично злая, когда на тротуар ставят машину, да ещё так, что впереди никак не обойдешь.

Пока не известно, накажут ли водителя за такое правонарушение.

Мужчина выехал на тротуар с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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