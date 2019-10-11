Погоню за водителем по Ставрополю сняли на видео

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-11T12:15:19+03:00

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В Ставрополе инспекторы устроили погоню за автомобилем, который промчался на высокой скорости по улицам. Требования остановиться водитель проигнорировал. Сначала полицейская машина гналась за отечественной легковушкой по частному сектору, затем нарушить свернул в центр города. Мужчина даже пытался проехать по тротуарным дорожкам в лесу, а потом свернул в тупик, где его и задержали.

У 19-летнего парня не оказалось прав, его доставили в отдел полиции, где он ожидает вызова в суд для принятия решения о наказании, сообщили в УИГБДД по СК.

Полицейская погоня за нарушителем в Ставрополе по городу и в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU