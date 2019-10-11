2019-10-11T12:32:46+03:00
Общество

В Ингушетии накажут родителей подростка, у которого изъяли марихуану

Против подростка возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков
Ася АСРЯН
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Родителей 17-летнего жителя ингушского города Малбек привлекут к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. Накануне у их сына правоохранители обнаружили растительное вещество со специфическим запахом.

Как показала экспертиза, изъятое вещество – это марихуана массой 38,03 грамма.

Против подростка возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков. Однако ответить за правонарушение придется его родителям, так как подозреваемый еще не достиг совершеннолетия. Об этом информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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