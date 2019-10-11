В Ставрополе убивший пешехода водитель заплатил родственникам миллион

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-11T16:27:42+03:00

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В Ставрополе осужден водитель за смерть пешехода.

Местный житель в октябре прошлого года управлял технически неисправным автомобилем, грубо нарушил правила движения, к тому же разогнался до невероятных скоростей и наехал на человека, который пересекал проезжую часть. Травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 2 года. Он также компенсировал моральный и материальный вред, заплатив родственникам погибшего больше миллиона рублей, сообщает прокуратура СК.

ИСТОЧНИК KP.RU