В Ставрополе убивший пешехода водитель заплатил родственникам миллион
Суд приговорил его к 3 годам тюрьмы
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В Ставрополе осужден водитель за смерть пешехода.
Местный житель в октябре прошлого года управлял технически неисправным автомобилем, грубо нарушил правила движения, к тому же разогнался до невероятных скоростей и наехал на человека, который пересекал проезжую часть. Травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью.
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 2 года. Он также компенсировал моральный и материальный вред, заплатив родственникам погибшего больше миллиона рублей, сообщает прокуратура СК.
ИСТОЧНИК KP.RU