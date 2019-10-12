2019-10-12T14:27:16+03:00
Общество

В Махачкале снесли недостроенный многоквартирный дом

Стройка остановилась на фундаменте
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Махачкале начали уничтожать строящийся многоэтажный дом. Строители успели возвести только фундамент. За снос дома отвечает управление архитектуры и градостроительства Махачкалы, передает пресс-служба мэрии.

Дом пытались построить, несмотря на то, что жители улицы были недовольны. Возвести здание пытались на придомовой территории. За все время был заложен фундамент, хозяин приступал к стройке цокольного этажа.

Сотрудники управления остановили работу. В ведомстве готовят документы, чтобы суд одобрил их решение снести все, что там успели построить. Демонтаж займет два дня, уточняют в мэрии Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте Пятигорска
"Плохие качели": Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить
"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком
Двое дагестанцев присвоили себе 17 участков
90-летний пенсионер из Кисловодска выиграл в международном марафоне
В Ставрополе и Махачкале планируют открыть зарядные станции для электромобилей
Вандалы разобрали на камни древнюю башню в Северной Осетии
«Приезжай, я не могу без тебя»: искалеченная ингушская девочка мечтает о встрече с матерью
В Железноводске собрали с туристов на 7 млн больше курортного сбора
Контрактника в Ингушетии наказали за поломку пушки за 25 миллионов рублей
Развитие безналичных операций на Юге России обсудили в Сочи
Автомобиль за 2,4 млн рублей закупят для думы Ставрополья
В Ставрополе убивший пешехода водитель заплатил родственникам миллион
Холодные ночи и дождь ожидают ставропольцев на выходных
Жителю Дагестана грозит до 20 лет за распространение детской порнографии