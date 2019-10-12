В Махачкале снесли недостроенный многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-12T14:27:16+03:00

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В Махачкале начали уничтожать строящийся многоэтажный дом. Строители успели возвести только фундамент. За снос дома отвечает управление архитектуры и градостроительства Махачкалы, передает пресс-служба мэрии.

Дом пытались построить, несмотря на то, что жители улицы были недовольны. Возвести здание пытались на придомовой территории. За все время был заложен фундамент, хозяин приступал к стройке цокольного этажа.

Сотрудники управления остановили работу. В ведомстве готовят документы, чтобы суд одобрил их решение снести все, что там успели построить. Демонтаж займет два дня, уточняют в мэрии Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU