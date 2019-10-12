В дагестанский школе дотла сгорел спортзал
Никто не пострадал
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В селе Муни Ботлихского района в пятницу сгорел спортивный зал в местной школе. ЧП произошло во время ремонта: сварщик работал не по правилам пожарной безопасности. Искра упала на теплоизоляционный материал, из-за чего он вспыхнул.
В итоге спортивный зал полностью выгорел. В этой школе учится около 400 человек, но никто из них не пострадал, потому что здание находится в отдалении от главного корпуса.
ИСТОЧНИК KP.RU