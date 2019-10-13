2019-10-13T15:24:23+03:00
Происшествия

"Информация о 7 пострадавших преувеличена": в МВД прокомментировали аварию в Дагестане

Столкнулись отечественные легковушки [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 сентября около 9.50 на 509-ом километре автодороги "Ставрополь-Прохладный -Моздок-Кизляр-Крайновка" столкнулись "Жигули" и "Приора". В соцсети появилась информация о 7 пострадавших. Но в МВД Дагестана слух назвали преувеличением.

- Водитель автомашины "ВАЗ-2106" и его пассажиры с различными телесными повреждениями доставлены в ЦГБ Кизляра, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве. - По предварительной информации, у одного пострадавшего диагностирован перелом бедра, двое других проходят медицинское обследование на предмет диагностирования сотрясения головного мозга.

Отмечается, что "Жигули" управлял 22-летний житель селения Б.Бредихин Кизлярского района. Он потерял управление и влетел в попутку - "Приору", за рулем которой находился 24-летний житель селения Н. Серебряковка Кизлярского района.

Информация о 7 пострадавших преувеличена": в МВД прокомментировали ДТП в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Уехал на встречу выпускников и пропал без вести": мужчина разыскивает брата в Ставрополе
"Умирают в страшных муках": в соцсетях пишут про массовые отравления собак в Пятигорске
Площадку для собак открыли в Ставрополе
Полицейские разняли менеджера Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC
На Ставрополье в ДТП с трактором погибли мать с ребенком
Пешеход погиб под колесами "Лексуса" в Дагестане
Видео: "Чеченский Халк" сбил с головы "Рук-Базук" бутылку в стиле Стэтхэма
«Когда им больно— они улыбаются»: мать истерзанной ингушской девочки рассказала о необычном воспитании детей
В дагестанский школе дотла сгорел спортзал
В ДТП в Чечне разбились два человека
Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте Пятигорска
"Плохие качели": Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить
В Махачкале снесли недостроенный многоквартирный дом
"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком
Двое дагестанцев присвоили себе 17 участков
90-летний пенсионер из Кисловодска выиграл в международном марафоне
В Ставрополе и Махачкале планируют открыть зарядные станции для электромобилей
Вандалы разобрали на камни древнюю башню в Северной Осетии
«Приезжай, я не могу без тебя»: искалеченная ингушская девочка мечтает о встрече с матерью
В Железноводске собрали с туристов на 7 млн больше курортного сбора
Контрактника в Ингушетии наказали за поломку пушки за 25 миллионов рублей
Развитие безналичных операций на Юге России обсудили в Сочи
Автомобиль за 2,4 млн рублей закупят для думы Ставрополья
В Ставрополе убивший пешехода водитель заплатил родственникам миллион
Холодные ночи и дождь ожидают ставропольцев на выходных
Жителю Дагестана грозит до 20 лет за распространение детской порнографии