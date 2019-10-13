"Информация о 7 пострадавших преувеличена": в МВД прокомментировали аварию в Дагестане
Сегодня, 13 сентября около 9.50 на 509-ом километре автодороги "Ставрополь-Прохладный -Моздок-Кизляр-Крайновка" столкнулись "Жигули" и "Приора". В соцсети появилась информация о 7 пострадавших. Но в МВД Дагестана слух назвали преувеличением.
- Водитель автомашины "ВАЗ-2106" и его пассажиры с различными телесными повреждениями доставлены в ЦГБ Кизляра, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве. - По предварительной информации, у одного пострадавшего диагностирован перелом бедра, двое других проходят медицинское обследование на предмет диагностирования сотрясения головного мозга.
Отмечается, что "Жигули" управлял 22-летний житель селения Б.Бредихин Кизлярского района. Он потерял управление и влетел в попутку - "Приору", за рулем которой находился 24-летний житель селения Н. Серебряковка Кизлярского района.
Информация о 7 пострадавших преувеличена": в МВД прокомментировали ДТП в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU