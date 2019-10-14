"Получит по первое число!": поиски пропавшего в Ставрополе пенсионера завершены

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-14T10:24:39+03:00

Еще 10 сентября 72-летний Сергей Васильевич уехал на встречу выпускников и не вернулся

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Завершены поиски пропавшего 72-летнего Сергея Васильевича Збарского из села Благодарное Краснодарского края. Ранее его брат рассказал "КП-Северный Кавказ", что тот еще 10 сентября уехал в Ставрополь вставить зубы и сходить на встречу выпускников. И до сих пор не вернулся.

Но родные спешат сообщить, что дедушка нашелся. Живой и здоровый!

- Задержался у одногруппника. Получит по первое число! - говорят близкие Сергея Васильевича.

ИСТОЧНИК KP.RU