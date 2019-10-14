В Ингушетии 17-летний лихач без прав сбил на пешеходном переходе пенсионера
Инцидент произошел 13 октября, около 18:00, в ингушском городе Карабулак. 17-летний водитель отечественной легковушки сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре».
С различными травмами пенсионер обратился в республиканскую клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Несовершеннолетний правонарушитель не имел права управления транспортным средством, водительское удостоверение ему не выдавалось.
Против подростка составили административные протоколы. За правонарушение 17-летнего жителя поселка Плиево придется отвечать его родителям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.
ИСТОЧНИК KP.RU