2019-10-14T12:04:40+03:00
Общество

В Ингушетии 17-летний лихач без прав сбил на пешеходном переходе пенсионера

72-летнему пострадавшему предстоит пройти серьезный курс лечения
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 13 октября, около 18:00, в ингушском городе Карабулак. 17-летний водитель отечественной легковушки сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре».

С различными травмами пенсионер обратился в республиканскую клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Несовершеннолетний правонарушитель не имел права управления транспортным средством, водительское удостоверение ему не выдавалось.

Против подростка составили административные протоколы. За правонарушение 17-летнего жителя поселка Плиево придется отвечать его родителям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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